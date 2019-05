Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di un’intervista con Comicbook Joe Russo ha anche parlato del destino di Gamora dopo gli eventi di

“Quill la sta cercando alla fine del film. È viva, morta? Non lo sappiamo” ha commentato il co-regista del film. Ha poi proseguito dicendo:

Anche se fosse viva, nn sarebbe la stessa Gamora. Per come funzionano le [nostre] linee temporali si tratta di un altro personaggio. Non è la stessa persona, non ha gli stessi ricordi, le emozioni, lo stesso rapporto con Quill…non ha vissuto le stesse esperienze, è un’altra persona. Vada come vada, sarà un bel viaggio per lui.