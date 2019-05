tempo di lettura 2'

Per quella inquadratura, per assemblare quel cast, abbiamo fatto prove su prove fino alla follia. Abbiamo trascorso giorni a programmare quella sequenza con delle contrifigure. Giorni! C’erano tutti, avevamo programmato nel dettaglio il movimento della macchina da presa, tutto era studiato alla perfezione. Una volta lì, mettiamo gli attori in posizione e… [ride]. Ho un attacco di panico per Ty, perché eravamo in dubbio su di lui.

è tornato a interpretare Harley Keener indopo il suo ruolo in Iron Man 3, e la cosa ha dato parecchio filo da torcere sia agli spettatori, visto che non tutti l’hanno riconosciuto, che ai registi, come spiegato durante un’intervista con CinemaBlend

Il dubbio era semplice: il pubblico lo riconoscerà visto che aveva 11 anni in Iron Man 3? Come poi raccontato dal regista Joe:

A ogni proiezione la gente ci chiedeva chi fosse. È diventato tre volte più alto, è cresciuto tantissimo, è un easter egg sottile. Ma credo sia questa l’attrattiva dell’universo Marvel. E comunque, ci sono easter egg che gli spettatori non hanno ancora scoperto.

Anthony ha poi aggiunto: “Ma diciamo sul serio, ogni volta! [ride] Credo che nessuno sia riuscito a riconoscerlo!“.

L’attore, comunque, ha ammesso di esser andato fuori di testa quando la Marvel gli ha chiesto di tornare a interpretare il ruolo per una piccola comparsa e ha poi dichiarato che adorerebbe ricevere il testimone di Tony Stark e diventare il suo successore, magari Iron Lad.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.