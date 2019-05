Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

è uno di quei film che vengono presi regolarmente ad esempio quando si parla di viaggi nel tempo – nella realtà… come nella finzione. Il cult del 1985 ha un ruolo piuttosto centrale anche nelle vicende di, e così l’ Hollywood Reporter ha voluto chiedere allo sceneggiatore Bob Gale cosa ne pensa delle varie citazioni presenti nel film dei Marvel Studios.

Questa la sua risposta:

Sono stato contentissimo di apprendere che Endgame ha rivelato al mondo che tutti i supereroi Marvel sono fan di Ritorno al Futuro!

Sapevo che il nostro film era stato visto in quasi ogni parte del mondo, ma non immaginavo che fosse stato proiettato anche in altre parti del multiverso [Marvel].

Ora non mi resta che scoprire se ci devono dei soldi per tutte le proiezioni che si sono tenute nel multiverso, e se così non fosse, perché il mio contratto non comprendeva quei territori?!