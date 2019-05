Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La coverage post uscita di, quella basata sulle questioni più marcatamente spoilerose, sta proseguendo a spron battuto negli Stati Uniti.

Variety ha pubblicato una ricca intervista agli sceneggiatori del cinecomic, Stephen McFeely e Christopher Markus, in cui i due hanno affrontato direttamente la questione “espressione di Bucky Barnes” nel finale della pellicola.

La fan theory più nota è quella secondo la quale il Soldato d’Inverno sapesse già tutto circa la decisione di Cap di passare lo scudo a Falcon.

McFeely ha confermato spiegando:

E su Falcon nuovo Captain America proseguono:

Markus: tutti e due i personaggi, Bucky e Sam, hanno portato lo scudo nei fumetti. Ma se riguardiamo Il Primo Vendicatore vediamo che lui è stato scekto per il progetto Super Soldato per via della purezza del suo cuore, del suo eroismo innato. Sarebbe stato complicato passare il testimone a Bucky. Nonostante il nostro amore verso il personaggio, è ancora in via di guarigione su un sentiero che presenta ancora una certa oscurità. Sam è davvero un ragazzo tutto d’un pezzo […]

McFeely: Esatto. È proprio questo che ci ha fatto pensare che fosse questo lo sviluppo naturale e appropriato delle storie di entrambi i personaggi. Certamente, se avessimo dato lo scudo a Bucky ci sarebbero state diverse cose da sviluppare […] C’è lo show tv in arrivo no? Non ho idea di cosa faranno, se esploreranno come si senta Sam come nuovo Captain America, se Bucky stia lavorando o abbia un qualche collegamento con l’Hydra, c’è molto da spolpare. E ancora, c’è pure la questione di Bucky che deve fare i conti col suo passato dove la sua mente era controllata. Captain America ha sempre rappresentato la miglior idea dell’America. E passare il testimone a un ragazzo afro-americano… è grandioso. Non ci stiamo dando delle pacche sulle spalle da soli, sto solo dicendo che punta tutto verso un’America migliore.