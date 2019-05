tempo di lettura 2'

Durante l’Ask Me Anything tenuto dasu Reddit, il boss dei Marvel Studios ha risposto a chi gli ha chiesto sesia stato in grado di vedere il suo cammeo in

Ecco la risposta:

Stan amava aspettare e vedere il film alla premiere per cui, sfortunatamente, non ha potuto gustarsi il film finito. Ma gli abbiamo raccontato tutta la storia il giorno in cui è venuto sul set e ha girato il suo cammeo.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.