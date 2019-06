Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con Vulture ha parlato del franchise diammettendo di non avere le idee per niente chiare sul suo futuro nelle vesti di Spock.

Ecco un estratto dall’intervista:

Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che hai interpretato Spock. Star Trek 4 è in un limbo? C’è stato un momento in cui c’erano diversi script in lavorazione.

Sì, a un certo punto ce n’erano tre. Non so cosa stia succedendo, sto ancora cercando di capire quale sarà il futuro e se ce ne sarà uno. Sono felicissimo che il franchise abbia preso vita continuando con Star Trek: Discovery, e la mia speranza è che anche noi potremo tornare a interpretare i nostri ruoli. Per il momento non è chiaro se succederà o meno.