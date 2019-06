tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista con ProWrestling (via Collider non solo ha parlato di eventuali dissapori con la Disney, ma anche della difficoltà a gestire gli spoiler dia causa di una estrema e forzata inconsapevolezza in materia di trama.

L’interprete di Drax nei film dell’Universo Cinematografico Marvel ha infatti ammesso:

Mi ha addolorato un po’ questa cosa e ci sono stato male, ma per molti dei progetti Marvel vieni tenuto all’oscuro su molto, e per Infinity War e Endgame in particolare eri completamente all’oscuro. Non sapevo come finiva Infinity Wr, non ne avevo idea. Abbiamo girato le nostre scene senza soluzione di continuità, pezzi qui e lì, perciò non ho mai letto lo script. Abbiamo girato tutto nel corso di un anno, sia Infinity che Endgame, perciò non sapevo quali parti sarebbero state in quale film. Ero completamente perso. Durante la promozione di Infinity War avevo parlato alla stampa apertamente del mio programma di riprese e del fatto che avevo girato per un anno entrambi i film, senza sapere come sarebbe finito il film e senza sapere che noi ci saremmo disintegrati.

La cosa, ha poi svelato, lo ha condotto a una discussione con i fratelli Russo:

In realtà ho discusso con i fratelli Russo, perché non avevano visto altro che quel titolo: “Dave Bautista spoilera Endgame”. E non l’avevo fatto, stavo semplicemente parlando apertamente dei miei impegni professionali, ben prima che sapessi che mi sarei tramutato in polvere!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.