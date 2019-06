Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

ha avuto un debutto molto sottotono: negli Stati Uniti ha incassato solo, un deciso passo indietro se si considera che nessun film della saga aveva mai incassato meno di 50 milioni. Le più recenti proiezioni, basate sulle statistiche della saga, indicano un incasso a fine corsa inferiore ai 100 milioni. A livello internazionale la pellicola è arrivata a 107 milioni, per un totale globale di circa 140 milioni.

Perché un risultato così al di sotto degli standard a cui il franchise di X-Men ci aveva abituato? A parlarne è stato Simon Kinberg in persona durante una intervista recente. Il regista ha ammesso che quando un film non ha successo, si punta sempre il dito verso gli altri, ma si è assunto tutta la responsabilità:

Eccomi qui, a dire che quando un film non riesce, io ne sono il responsabile. Sono lo sceneggiatore e il regista, se il film non coinvolge il pubblico, è colpa mia.

Il regista ha ammesso che non è stato così doloroso riflettere su Dark Phoenix subito dopo il fallimento:

Sebbene sia intrigante speculare su cosa avrebbe potuto salvare la pellicola – un’altra data d’uscita o un marketing più forte in casa Disney – Kinberg preferisce non pensarci troppo:

In tutta onestà, non c’è modo di saperlo. Ed è una cosa che può far impazzire le persone e indurle a scervellarsi sul fallimento di un film anche a molti anni di distanza. Se la lezione che hai imparato è che la data d’uscita e il marketing erano sbagliati, non è una vera lezione.