Nel nostro speciale abbiamo già analizzato le scene tagliate nel corso della post-produzione da, ma oggi abbiamo un’ulteriore prova di sequenze finite sul pavimento della sala montaggio.

Le nuove immagini arrivano dal sito ufficiale del fotografo di scena Philippe Bosse: tra queste, come potete constatare qui di seguito, sono presenti due momenti non appartenenti al montaggio finale del film di Simon Kinberg. In uno, la piccola Jean si guarda attorno dopo l’incidente in auto; in un’altra c’è Jessica Chastain nei panni di Vuk con la mano sollevata.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

