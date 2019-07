Abbiamo già visto che venerdì 19 luglio sul palco della Sala H al Comic-Con di San Diego ci saranno prima gli sceneggiatori die poi i fratelli Russo. I quattro parleranno ovviamente del film arrivato ad aprile nelle sale italiane, ma anche dei prossimi progetti a cui parteciperanno.

Per sabato è invece in programma un panel tutto dedicato ai Marvel Studios anche se per il momento non è stato ancora annunciato ufficialmente.

A tal proposito Deadline riporta una notizia decisamente interessante. A quanto pare, infatti, sul palco della Sala H ci saranno alcuni degli attori che hanno prestato il volto ai Vendicatori. “Una parte del cast potrebbe fare un salto al panel di venerdì o a quello Marvel di sabato” riporta il sito. “Consideratelo un ultimo addio“.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.