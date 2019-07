Orasa cosa significhi per una donna essere incinta.

E deve tutto al pesante costume indossato sul set di Avengers: Endgame per dare vita al suo Thor fuori forma.

La star ne ha parlato recentemente in una nuova intervista:

Delle giornate di lavoro alquanto bizzarre, sì. Pesava qualcosa come 40 chili, era molto pesante. Era questa specie di tuta prostetica in silicone con una zip sul retro e, in ogni momento, mi ritrovavo con delle persone che mi toccavano la pancia. Ora ho capito come si sentiva mia moglie quando era incinta. Avevo anche dei pesi ai polsi e alle caviglie in maniera tale da muovermi in maniera differente, ma ho davvero amato la trasformazione e la libertà di poter fare quello che volevo col personaggio. Poter rompere lo stampo e scavalcare la staccionata.