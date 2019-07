Christopher Markus e Stephen McFeely al Comic-Con di San Diego hanno parlato die nello specifico delle ultime parole di Tony Stark.

“Ecco uno dei motivi per cui quello che facciamo è una coreografia e il motivo per cui il cinema è la forma artistica più collaborativa che ci sia” ha spiegato McFeely. “Molto tempo lo passiamo in una stanza con i registi, i produttori Trinh Tran e Kevin Feige a cercare di far quadrare tutto“.

Hanno poi proseguito spiegando:

E poi, questi attori hanno trascorso molto tempo con questi personaggi, perciò se io e Chris ad esempio siamo molto felici delle bellissime, ultime parole di Tony Stark, Robert [Downey] può non esserlo, no? Robert sapeva che nel caso di un uomo che non ha mai spesso di parlare in tutti i film vederlo in silenzio avrebbe fatto venire un groppo alla gola. Lui la pensava così, mentre noi non ce la sentivamo di scrivere una pagina senza una sola parola. Perciò ci ha proposto di dire molto meno di quanto avessimo scritto, e aveva ragione.

Alla fine un semplice “Ehi, Pep” è tutto ciò che Tony riesce a pronunciare dopo lo Schiocco.

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

