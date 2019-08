Tra le battute più discusse di, quelle su cui i fratelli Russo si sono a lungo interrogati, c’è quella che riguarda…il fondoschiena di Captain America.

Ad un certo punto nel corso della pellicola Tony Stark fa presente a Cap di possedere le “chiappe più belle d’America”, un dato poi confermato anche dallo stesso Steve più avanti nel film dopo una lotta contro se stesso.

Ebbene, quel momento avrebbe potuto non essere nel film come sottolineato da uno scambio presente nel commento audio dell’edizione home video del film:

Joe Russo: “Ed eccoci a guardare una scena di Avengers dal retro”

Christopher Markus: “Parlando di retro, quello è il retro di Captain America

Joe: “Un’angolazione completamente diversa. E forse probabilmente la battuta più controversa di tutto il film, le chiappe d’America. Controversa per tutti noi, visto che ne abbiamo discusso accesamente”.

Stephen McFeely: “Davvero?”

Joe: “Sì”

Sulla genesi della sequenza, McFeely aveva spiegato:

È un po’ meta. Chris Evans non è mai stato a suo agio con quel costume nel primo film di Avengers. Quindi è un modo per guardarci alle spalle e fare una strizzata d’occhio alla vicenda. È tutto nato da lì, poi quando siamo arrivati alla scena in cui riesce a sconfiggere se stesso, le sue chiappe erano lì a terra in attesa di una menzione.