A partire da novembre sarà disponibile per l’acquisto l’artbook di Avengers: Endgame . Nell’attesa sono comparsi in rete dei suggestivi concept art del lungometraggio che ci offrono uno sguardo al look alternativo alla macchina per viaggiare nel tempo ed alcune location come il memoriale delle vittime dello schiocco di Thanos a San Francisco, la base degli Avengers e molto altro.

Li potete vedere tutti qua sotto:

Avengers: Endgame - Concept Art

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.