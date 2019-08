Un video sugli effetti visivi didiffuso poche ore svela il cammeo di un altro personaggio nella pellicola dei fratelli Russo.

Il video arriva dalla società di VFX di nome Cinesite, che ha curato gli effetti di una delle sequenze ambientate nel passato con Robert Downey Jr.

Come potete vedere dal fotogramma che abbiamo aggiunto in calce all’articolo, nella sequenza in cui Tony Stark viaggia nel passato per recuperare il Tesseract custodito dallo S.H.I.E.L.D., c’è una piccola strizzata d’occhio ai fan decisamente poco evidente.

Sui computer alle spalle di Tony c’è infatti il volto robotico di Arnim Zola! Avevamo conosciuto il personaggio interpretato da Toby Jones in Captain America: Il primo Vendicatore e poi lo avevamo rivisto in The Winter Soldier.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

CORRELATO:



Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB