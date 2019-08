è stato sul set diper molto tempo come riferimento fisico per Rocket Raccoon. Tuttavia l’attore ha anche vestito i panni del suo personaggio in live-action dell’UCM, ovvero, per una scena che poi è stata tagliata dal montaggio finale.

Durante il tour promozionale “We Love You 3000” Gunn ha dichiarato a ComicBook:

Tutto ciò che posso dire è che abbiamo girato una scena con Kraglin mentre arriva e partecipa alla battaglia. Sai, aveva la sua pinna in testa e la freccia Yaka e con la sua astronave ha partecipato alla battaglia aerea, è davvero tutto ciò che posso dire. Voglio dire, sento come se fosse lì nello scontro.

Tutte le informazioni su Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.