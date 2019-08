Stiamo facendo qualcosa che ci condurrà oltre l’eredità dei personaggi originali. Com’è? Per me, l’elemento più entusiasmante è l’avere carta bianca. La cosa divertente nei film di George Lucas era capire quale sarebbe stato il passo successivo. Ti fa davvero riflettere, si tratta di scoprire qual è l’essenza di Star Wars per me e che aspetto avrà in futuro.