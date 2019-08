il cinecomic diretto da(Annabelle: Creation) interpretato da(Chuck, Thor: Ragnarok),(Andi Mack) e(Sherlock Holmes), sarà disponibile dal 28 agosto in 4K, Blu-ray e Dvd.

Ecco tutti i dettagli grazie al Comunicato Stampa diffuso da Warner:

Per una full immersion nell’universo di Shazam e scoprire come tutto è nato…

il fumetto di Shazam pubblicato da RW Edizioni e il film in Home Video disponibili su IBS con uno sconto speciale!

Hai fatto il pieno di superpoteri… ma non hai nessun allenamento? Ecco quello che succede con Shazam! il supereroe più divertente e ingenuo del mondo DC che arriva in DVD, Blu-Ray™ e 4K Ultra HD grazie a Warner Bros. Home Entertainment Italia a partire dal 28 agosto.

David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation, Lights Out) dirige Shazam! la storia delle origini del supereroe DC interpretato da Zachary Levi (per la TV Chuck, Rapunzel), che ha come antagonista sullo schermo Mark Strong (i film di Kingsman, The Imitation Game) nel ruolo del supercattivo DC Dr. Thaddeus Sivana. Il film vede anche la presenza di Asher Angel (per la TV Andi Mack e il film Driven to Dance) nei panni di Billy Batson.

Shazam è stato uno dei primissimi supereroi della storia dei fumetti (fu ideato negli anni ‘40) e approda per la prima volta al cinema in una veste moderna e divertentissima, adatta anche ai giovanissimi. Tra i formati home video spicca in particolar modo la prestigiosa edizione Blu-Ray™ Steelbook, dalla confezione prestigiosa e con una grafica inconfondibile: la saetta di Shazam spicca infatti sulla cover. L’impressione è quella di un portone di legno che una volta aperto… darà il via alla magia!

Ma non è tutto! Grazie a una partnership tra Warner Bros Home Entertainment Italia e RW Edizioni, che pubblica in Italia tutti i fumetti dell’universo DC, gli appassionati potranno scoprire le origini del supereroe e acquistare su IBS il fumetto e uno dei formati del film in home video potendo usufruire di uno sconto speciale di 5€ sul costo del film.

Shazam – Cambiamenti fa parte della collana Grandi Opere DC ed è realizzato da J. Ordway, P. Krause e M. Manley. Il volume racconta di un giovane Billy Batson che ormai da tempo ha ottenuto i poteri di Shazam, per proteggere Fawcett City e il mondo. Ma la frustrazione conseguente all’arrivo in città del cugino lo porta in una situazione che gli farà perdere qualsiasi superpotere.

Cosa potrà fare un giovane adolescente, abituato ad avere la forza di un dio, contro i criminali che imperversano e i misteriosi incendi dolosi che si diffondono? Ospiti speciali del volume: Batman, Plastic Man e… Mary Marvel!!!

Shazam – Cambiamenti è un’opera che apprezzeranno i fan di lunga data del personaggio e coloro che vogliono scoprire le sue storie migliori dopo averlo conosciuto con il blockbuster cinematografico che sarà disponibile in home video.

Il film di David F. Sandberg è un sorprendente racconto delle origini. Per i fan che l’hanno amato al cinema, e per tutti coloro che stanno per scoprirlo, Warner Bros. Home Entertainment Italia ha preparato un ricco menù di contenuti esclusivi! Ci saranno infatti nell’edizione Blu-Ray™ scene eliminate, prologo e finale alternativi, oltre a imperdibili gag sul set e a uno speciale che ci permetterà di seguire Zachary Levi sul set del film scoprendo curiosi dietro le quinte e vivendo l’allegra atmosfera della lavorazione del set. Tra i 90 minuti di super-carichi contenuti speciali i fan potranno trovare anche un esclusivo motion comics intitolato Superhero Hooky.

Shazam! vede tra i protagonisti anche Jack Dylan Grazer (IT, Beautiful Boy) che interpreta Freddy: il miglior amico di Billy e il più grande fan dei supereroi. Il candidato all’Oscar® Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardiani della galassia) è il mago. Il cast include anche Faithe Herman (la serie TV This is Us), Grace Fulton (Annabelle 2: Creation), Ian Chen (la serie TV Fresh Off the Boat), Jovan Armand (per la TV Hawaii Five-0, The Middle), Marta Milans (la serie TV Killer Women, e Il molo rosso) and Cooper Andrews (Nella tana dei lupi, e The Walking Dead).

Ambientato nel mondo dei supereroi DC, ma con un divertimento unico e una storia famigliare, Shazam! vede alla sceneggiatura Henry Gayden mentre la storia è di Gayden e Darren Lemke, basato sui personaggi DC. Shazam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia e Dwayne Johnson sono i produttori esecutivi.

Il team creativo a supporto di Sandberg include il direttore della fotografia Maxime Alexandre, la scenografa Jennifer Spence, il montatore Michel Aller e la costumista Leah Butler. La colonna sonora è a cura di Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049, IT, Annabelle 2: Creation).

L’edizione 4K UHD di Shazam! offre una qualità visiva cristallina è caratterizzata dalla tecnologia Dolby VisionTM HDR che espande la color palette e la gamma del contrasto e usa metadata dinamici per ottimizzare automaticamente ciascun fotogramma per ogni schermo.

