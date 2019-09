Non moltissimo tempo fa gli“originali” (escluso Mark Ruffalo) si erano riuniti per imprimere sulla loro pelle un tatuaggio celebrativo dedicato ai 10 anni dei Marvel Studios . Si trattava di un tatuaggio semplice e non molto elaborato, ma comunque interessante nel design. Un fan via Reddit crede però di acer decifrato il particolare design, facendo luce su tutti i simboli racchiusi al suo interno. Ecco cosa ha scoperto:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

