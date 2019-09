Come noto, Kevin Hart, nei giorni scorsi, è stato ricoverato dopo un incidente stradale. L’attore si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca, una Plymouth Barracuda, nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto, che era guidata non da lui, ma da Jared Black, è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

TMZ è riuscito a intercettare la moglie della star, Eniko Hart, che ha rassicurato circa le condizioni del marito che “Sta bene e si riprenderà”.

Stando alle informazioni raccolte dal sito, Hart sarebbe stato operato quasi subito dopo l’incidente e dovrebbe restare in ospedale almeno un paio di giorni.

Ricordiamo che recentemente Kevin Hart aveva annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, attualmente invece sta girando Fatherhood. Lo rivedremo in sala a dicembre in Jumanji: The Next Level.

L’attore è ancora nei cinema con Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious dove è presente con un gustoso cammeo. Sorpresa che era già stata svelata via Instagram da Dwayne Johnson ad agosto con un post sui social nel quale aveva condiviso un divertente backstage: