Weekend di grandi soddisfazioni al box-office americano non solo per, ma anche per Focus Features, distributore della pellicola che ha registrato il migliore esordio della propria storia: ben 31 milioni di dollari (nessun film Focus aveva mai aperto sopra i 30 milioni), un risultato al di sopra delle aspettative iniziali. La pellicola ha portato in sala un pubblico composto in prevalenza da donne, il 60% delle quali sopra i 35 anni. Grazie al punteggio CinemaScore A la pellicola dovrebbe proseguire la sua corsa con una buona tenuta. In tutto il mondo il film ha superato i 60 milioni di dollari.

Seconda posizione per Ad Astra: il film fantascientifico Fox presentato al Festival di Venezia e premiato da ottime critiche raccoglie 19.2 milioni di dollari: non è un gran risultato se si pensa agli 80/100 milioni di dollari di budget (in tutto il mondo ne ha incassati finora 45.2). Segue Rambo: Last Blood, subito sotto con 19 milioni di dollari, leggermente sopra i 18.2 milioni del film precedente uscito undici anni fa (l’inflazione però non gioca a suo favore). Costato 50 milioni di dollari, dovrà affidarsi agli incassi internazionali per recuperare le spese di produzione.

Al quarto posto IT – Capitolo Due incassa 17.2 milioni di dollari, salendo a 179 milioni complessivi. È il terzo maggiore incasso per un horror vietato ai minori. In tutto il mondo ha superato i 385 milioni di dollari.

Chiude la top-five Hustlers, con una buona tenuta e 17 milioni di dollari in tre giorni: complessivamente il film ha raccolto 62.5 milioni di dollari, il quarto migliore incasso di sempre per il distributore STX.

Al sesto posto Il Re Leone incassa 2.5 milioni di dollari e sale a 537 milioni di dollari (1.62 miliardi nel mondo). Al settimo posto Good Boys incassa 2.5 milioni di dollari, salendo a 77.3 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto Attacco al Potere 3 incassa 2.4 milioni di dollari e sale a 64.7 milioni complessivi, mentre al nono posto Overcomer raccoglie 1.5 milioni di dollari e sale a 31.5 milioni complessivi. Chiude la top-ten Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con 1.4 milioni di dollari e un totale di 170 milioni di dollari (750 in tutto il mondo).

Fonte: BOM