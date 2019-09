Arrivano grazie a CB.com le foto del cofanettone contenente i Blu-ray 4k dei film della “Seconda Parte” della Fase Tre del

Nella fattispecie le pellicole contenute nel boxset sono “Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home”.

Il prodotto, che come il precedente contenente gli altri film della Fase 3, è disponibile esclusivamente nel mercato home video inglese, ma propone dei disci region-free.

Vi ricordiamo che l’ultimo, anzi, il penultimo film della saga, Avengers: Endgame, è diventata la pellicola più vista della storia del cinema (con dato non aggiornato all’inflazione).

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.