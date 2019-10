Durante l’apparizione diallo show di Howard Stern di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi in relazione alle considerazioni della star a margine delle critiche di Martin Scorsese ai cinecomic e alla sua partecipazione a iniziative benefiche di vario tipo , scomparso quasi un anno fa.

Robert Downey Jr ha ricordato l’ultima volta che ha condiviso la scena con Stan Lee in un cinecomic della Casa delle Idee. Nello specifico si tratta del cammeo di Lee in Captain America: Civil War dei fratelli Russo.

Una delle ultime volte che l’ho visto è stata quando stavamo girando Civil War. In quel cammeo era, se non erro, un corriere della UPS [era la FedEx, ndr.] e aveva una battuta grandiosa, “Ho un pacco per Tony Stank”. Quella è stata una delle ultime occasioni in cui l’ho visto e la cosa davvero folle è che l’ha azzeccata al primo take. Al ché la regia “Benissimo, risistemate tutto, facciamone un’altra”. E dopo di quella lui comincia a dire “Ho un pacco per Robert… uuuh!”. E a quel punto ho pensato “Che roba, anche colui che ha inventato il personaggio pensa a me in un momento in cui io interpreto il personaggio. È tutto così meta! Stan che si dimentica chi sono in questo momento”.