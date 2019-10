Kevin Smith è tornato a commentare, dalle pagine dell’Hollywood Reporter , le critiche diai cinecomic Marvel.

Nel pezzo pubblicato dal popolare magazine, il filmmaker ribadisce un concetto già espresso a Yahoo News, ovvero quello che secondo lui Martin Scorsese è uno che ha fatto la storia del cinema, ha chiaramente il diritto di dire la sua visto che se lo è guadagnato sul campo dirigendo, fra l’altro, “il più grande film di supereroi di sempre” (ovvero L’Ultima Tentazione di Cristo), per poi circostanziare ancor più la sua osservazione.

Kevin Smith è convinto che, per un’ovvia ragione generazionale, Scorsese non possa avvicinarsi al genere con la stessa “freschezza” di tante altre persone, ma che anche per lui ci sia qualcosa che possa essere paragonabile alla gioia della visione di un cinecomic provata da tante persone:

La mia sensazione è questa: Martin Scorsese non si mai seduto in un cinema con suo papà per vedere i film di Steven Spielberg dei primi anni ottanta o quelli di George Lucas della fine degli anni settanta. Non ha potuto provare quel senso di stupore e meraviglia. Per quel che mi riguarda, riesco ancora ad avvicinarmi a uno di questi cinecomic, a “divorziare da me stesso” e dal fatto che per vivere faccio il lavoro che faccio, rilassarmi e, per un minuto, è come se fossi ancora con mio papà ormai scomparso, che se ne sta con me, a farmi compagnia, per tutta la durata del film. E non sono l’unica persona a cui accadono cose come questa, si tratta di esperienze del tutto personali. Non è questione di star qua a discutere se siano o meno cinema. Posso scommettere che che ci sia qualcosa che, in passato, lui si sia gustato insieme ai genitori, come un musical – e sono anche certo che magari alcuni gatti direbbero che “Un musical non è davvero cinema” [Smith ovviamente ironizza sul musical Cats, che presto arriverà anche al cinema, ndr.]. Martin Scorsese è cresciuto coi musical e scommetto che per lui significano molto. Questi film della Marvel hanno un nucleo d’origine ben specifico. Arrivano da un’infanzia felice. E sono il riflesso di un’infanzia felice. Scorsese non ha torto, ma, allo stesso tempo, non siamo in torto neanche noi che li amiamo. E sì, sono cinema.