diventerà un kabuki. Con il termine ci si riferisce a un’antica rappresentazione teatrale giapponese che ha avuto origine nel 1600.

L’iniziativa è nata da uno degli artisti più celebri in Giappone per celebrare l’uscita di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker in arrivo il prossimo dicembre.

Si tratta di Ichikawa Ebizo, tra i più celebri attori di kabuki e erede del prestigioso gruppo Ichikawa.

Intitolato Star Wars Kabuki-Rennosuke Hikarigatana Sanbon – che può essere tradotto come Star Wars Kabuki: Ren e le tre spade laser – il kabuki non sarà un adattamento teatrale dei film, ma si concentrerà sul personaggio della figura tormentata di Kylo Ren.

A Ebizo toccherà proprio il ruolo di Adam Driver. Come riportato da Soranews24, il kabuki andrà in scena per una sola serata il prossimo 28 novembre a Tokyo.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant. Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).