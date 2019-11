, il kolossal dei fratelli Russo prodotto dai Marvel Studios, era già stato nella campagna degli Oscar della Disney, come vi abbiamo spiegato tempo fa.

Ed era stato proposto in svariate categorie: film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, colonna sonora.

Il grande assente era Robert Downey Jr.

A quanto pare, alla fine, c’è stato un cambio di programma perché tanto Robert Downey Jr. quanto tutti gli altri attori e attrici principali, sono ora proposti nella categoria Miglior Attore (e Attrice) Non Protagonista.

In aggiunta a Downey troviamo Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Josh Brolin, Paul Rudd, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Karen Gillan, e Brie Larson.

Potete verificare voi stessi cliccando sulla foto qua sotto:

Qualche settimana fa, la produttrice esecutiva dei Marvel Studios Trinh Tran dichiarava questo circa la possibilità di vedere Avengers: Endgame in corsa agli Oscar:

È la fine di una saga, per noi, che è durata oltre dieci anni […] Dovrebbe essere giudicato sia come film a sé sia come conclusione di un percorso. È collegato direttamente a Infinity War, perché chiude quella storyline. Ma Infinity War è un film dedicato a Thanos, è separato da Endgame in questo senso. Ed Endgame è il culmine di un percorso, ma anche la storia di come questi personaggi decidono di unire le forze per fermare Thanos e mettere fine a tutto questo.