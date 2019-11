, che ha ufficialmente debuttato ieri negli Stati Uniti, ha fatto una sorpresa di sicuro gradita al fandom dell’Universo Cinematografica della Marvel e di, il kolossal dei fratelli Russo diventato il maggior successo cinematografico di sempre al box-office.

La piattaforma della Casa di Topolino propone infatti svariati contenuti inediti collegati alla pellicola, tra cui la scena tagliata con protagonisti Tony e Morgan Stark.

La figlia di Tony cresciuta, ricordiamo, è interpretata da Katherine Langford. I registi hanno spiegato che la sequenza alla fine è stata rimossa dal film perché il pubblico delle proiezioni di prova era apparso confuso da quel momento e poco coinvolto visto che non sentiva un legame con la versione adulta della piccola Morgan (CLICCA QUI per maggiori dettagli).

Ed è proprio da uno di questi contenuti extra inediti che i due filmmaker italoamericani, Joe e Anthony Russo, parlano di questo passaggio (via CB.com):

JR: inizialmente doveva accadere questo dopo lo schiocco delle dita di Thanos. Lo mandavamo in quel posto per far sì che il tutto rispecchiasse quello che era accaduto a Thanos con sua figlia in Infinity War. Stavamo facendo qualcosa di analogo con Tony e Morgan.

AR: l’idea alla base è che quell’atto ti obbliga a confrontarti o a riconciliarti con qualcosa d’irrisolto nella tua anima.

JR: volevamo avere la versione adulta di sua figlia per permettere a Tony di trovare una sorta di pace parlando con lei. Ovviamente le Gemme sono estremamente potenti tanto da creare uno scenario dove lui poteva parlare con sua figlia nel futuro che gli dice che va tutto bene e gli “consente” di morire. Eppure quando abbiamo messo questo passaggio ci sembrava che fermasse il film, che fosse simile alla sequenza successiva dove dà il suo elogio funebre personale. Quello che può avvenire in film imponenti come questo è la sensazione di avere un finale, dopo un finale dopo un altro finale, tanto che tutto sembra non giungere mai effettivamente al termine. E mettere troppi finali, può finire per sminuire il valore di ciascuno di loro.

AR: anche se c’era quest’idea incentrata sul fatto che lui non avrà mai modo di conoscere sua figlia al di là di questo momento emozionale e catartico, riguardando il passaggio in post-produzione abbiamo capito che non c’era una vera e propria connessione emotiva con la versione adulta di sua figlia, nonostante si trattasse di un’ottima attrice. Non provavamo emozioni particolari con questo personaggio perché non l’avevamo mai visto prima. E ci è sembrato più opportuno non inserire la scena.