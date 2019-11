Delle ben note problematiche personali di, abbiamo discusso svariate volte nei giorni in cuinon era ancora rientrato a far parte della famiglia. Impossibile non notare come nel passato dell’attore ci fossero accadimenti ben peggiori e noti a tutti rispetto una manciata di tweet poco felici, da cui tutte le nostre (e non solo) proverbiali osservazioni sui “due pesi e le due misure”.

In un’intervista a Sarah Finn presente come contenuto extra su Disney+ (via CB.com), la casting director dei Marvel Studios affronta proprio l’argomento del passato complicato di Robert Downey Jr, attore poi diventato il vero e proprio volto del Marvel Cinematic Universe.

Finn spiega che fu Jon Favreau (regista di Iron Man 1) a impuntarsi su Robert Downey Jr, l’unico che, a suo dire, aveva quello che serviva a un personaggio come Tony Stark. Il neonato studio, dal canto suo, era dubbioso circa l’ingaggio di una star in declino, con trascorsi fatti di abuso di droga e alcool tendenti peraltro a riproporsi (era stato da poco licenziato dalla serie tv di Ally McBeal proprio per queste ragioni) che pareva stare agli estremi opposti del concetto di “family friendly”. Questioni che andavano ad aggiungersi a un’altra di natura molto pratica, come vi abbiamo spiegato a proposito del ricovero di Ben Affleck in una clinica per la riabilitazione alcologica: i rischi assicurativi collegati al suo potenziale casting.

Come sia andata lo sappiamo bene tutti, ma è così che Sarah Finn si esprime circa quei “turbolenti” primi giorni.

Robert Downey Jr, a quel punto della sua carriera, non era necessariamente un nome family friendly. C’erano svariati dubbi. È una star d’azione? Il suo nome potrebbe promuovere un film per famiglie? Jon era però estremamente affascinato all’idea di avere Robert nella parte e noi tutti ci fidavamo di lui a livello creativo. E considerato che non si trattava di un nome da scelta sicura e ad occhi chiusi al 100%, mentre stavamo prendendo in esame altre persone e studiavamo come lavorare sul personaggio, ho suggerito di fare degli screen test per fargli dimostrare di essere la persona migliore per questa parte.

E fra gli extra che saranno contenuti dall’edizione home video di Avengers: Endgame c’è anche una featurette inedita sul casting del primo Iron Man che ci permette di ammirare Robert Downey Jr in azione in uno screen test.

Ve la riproponiamo qua sotto per praticità:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

