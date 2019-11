Entertainment Weekly ci regala una nuova foto di, il film di JJ Abrams in arrivo il 18 dicembre nei cinema.

Nell’immagine, che trovate più in basso, Poe Dameron (Oscar Isaac) sta pilotando il Millennium Falcon e lo vediamo in compagnia di Finn (John Boyega) e Chewbacca (Joonas Suotamo).

Da un’intervista rilasciata a TotalFilm (via The Playlist), arriva anche una breve dichiarazione dell’attore guatemalteco naturalizzato statunitense sulla “partita a schacchi” che Jedi e Sith starebbero conducendo da tempo immemore:

L’aspetto straordinario della storia e della sceneggiatura è che ti fa capire come, in realtà, sia i Sith che i Jedi stiano conducendo questo gioco da lungo tempo. Fin dall’inizio è stata come una partita a scacchi. Sono stati mossi tutti questi pezzi. Ed è giunto il momento di scoprire chi stia per fare scacco matto.