Se avete già visto, saprete già che Edward Furlong, con il suo John Connor, è effettivamente presente nella pellicola diretta da Tim Miller.

Se non avete visto il film e non volete rovinarvi la sorpresa, questo è il momento in cui è meglio smettere di leggere.

Nel film il personaggio compare brevemente insieme alla madre Sarah nel prologo ambientato in Guatemala nel 1998. John resta in scena per una manciata di secondi perché viene fatto fuori da un T-800 che avremo modo di ritrovare più avanti nel corso della pellicola.

In una chiacchierata con un fan fatta durante la convention Days of the Dead a Chicago, Edward Furlong ha parlato proprio del ruolo di John Connor in Terminator: Destino Oscuro.

E non è parso particolarmente felice:

Mi hanno fatto fuori subito, ecco qual è stata la mia parte. Ho girato per un giorno, E sì, è stata impiegata della CG. E mi hanno pagato. Ma mi lascia alquanto perplesso perché mi piacerebbe farne uno intero e tirare su carrettate di soldi. Mi piacerebbe girare ancora, ma chissà.

Come vi abbiamo spiegato in più di un’occasione, visto il flop commerciale del film, è alquanto improbabile che la saga possa proseguire nell’immediato considerati i 120 milioni di dollari di passivo.

Recentemente anche Tim Miller ha avuto modo di riflettere sulle ragioni di questo fallimento in un’intervista senza filtri.

“Sono certo di poter scrivere un libro sui motivi per cui non ha avuto successo” ha commentato il regista. “Sto ancora elaborando, ma vado molto fiero del film. Le cose che odiavano di più erano cose che non potevo controllare. Non è colpa mia se non vi è piaciuto Genysis o se vi siete sentiti traditi da Terminator 4. Non posso farci niente.“

Terminator: Destino Oscuro è arrivato al cinema il 31 ottobre, noi abbiamo visitato il set:

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

