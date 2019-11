parla sempre a tutto tondo di cinema, ma questa volta con Mike Fleming di Deadline l’ha fatto in una veste decisamente inedita, quello di futuro padre alle prese coi cartoni animati della Casa di Topolino con una marcata preferenza per Rapunzel e non per lo “scontato” Frozen.

A fine agosto, Quentin Tarantino e sua moglie Daniella Pick hanno infatti rivelato di essere in dolce attesa, questione che ha portato il celebre giornalista del magazine di cinema americano a domandare quali saranno i film che lui farà vedere a sua figlia. Quentin Tarantino ha ammesso che si tratterà chiaramente di film Disney ed è a quel punto che Fleming gli domanda se magari, alla milionesima volta in cui si ritroverà a cantare le canzoni di Frozen, potrebbe magari cambiare idea sul suo “pensionamento” dal grande schermo decidendo di dirigere altri cinque film.

Ed è stato a questo punto che l’acclamato regista ha ammesso di preferire Rapunzel a Frozen:

Sono più un tipo da Rapunzel, cercherà di allontanarla da Frozen e di spingerla verso Rapunzel, ma tanto sono film dello stesso gruppo di gente quindi non dovrebbero avere problemi!

Rapunzel – L’intreccio della torre (Tangled) è il 50° Classico della Disney uscito nel 2010 e diretto da Nathan Greno e Byron Howard che ha incassato 591 milioni di dollari a fronte di un budget di 260.

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE, I DETTAGLI UFFICIALI:

La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

Il film è nei cinema italiani dal 27 novembre.

Potete commentare qui sotto o sul forum.