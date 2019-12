Nel corso della promozione del nuovo Jumanji ha parlato con l’ Hollywood Reporter anche die nello specifico di una scena improvvisata sul set.

Si tratta, come confermato dall’attrice, della sequenza in un cui Tony e Nebula improvvisano un gioco da tavolo a inizio film:

L’attrice ha poi parlato nei viaggi del tempo:

Visto che hai interpretato due Nebula in Endgame, è stato confusionario per te alternarti tra i due personaggi?

In effetti sì, specialmente perché non avevo la sceneggiatura integrale. Per distinguerle le chiamavamo “Nebula buona” e “Nebula cattiva”. E poi avevo un mucchio di domande sui salti temporali avendo già avuto a che fare con i viaggi nel tempo in passato. I registi mi hanno chiarito tutto ogni volta, in modo che fossi preparata per ogni scena. Una volta che ho visto il film ho poi pensato: “Oh, adesso è tutto chiaro”.