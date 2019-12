Qualche ora fa abbiamo potuto vedere la prima clip ditutta dedicata a Kylo Ren e l’Imperatore Palpatine, lo storico villain della saga di George Lucas che, probabilmente, intreccerà il suo cammino non solo col personaggio di Adam Driver, ma anche con Rey, quello interpretato da Daisy Ridley.

Ed è proprio di ciò che ha discusso Daisy Ridley insieme a USA Today.

Sulla prospettiva di un incontro, presumibilmente poco amichevole, fra Rey e l’Imperatore Palpatine, l’attrice spiega:

Quando JJ mi ha detto per la prima volta che l’Imperatore era tornato, suppongo di aver avuto tutta quella serie di domande che un sacco di altre persone si erano fatte in testa. Poi ho letto la sceneggiatura e ho pensato “Ok, questa spiegazione è letteralmente fantastica. Dico davvero, lui è il cattivo supremo di Star Wars e per far funzionare questo film doveva necessariamente tornare.