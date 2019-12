Come ogni anno, anche nel 2019 sono diversi i film che sono accompagnati da splendide colonne sonore: alcune di queste, tuttavia, non potranno concorrere all’Oscar alla miglior colonna sonora originale perché sono state escluse dall’Academy.

Variety spiega infatti che è già stata stilata la lista di 170 pellicole le cui musiche potranno aspirare alla nomination, e che in essa non compaiono film come Captain Marvel (di Pinar Toprak), The Irishman (di Robbie Robertson), I Due Papi (di Bryce Dessner), Cena con Delitto – Knives Out (di Nathan Johnson), La Vita Nascosta (di James Neton Howard), Ad Astra (di Max Richter e Lorne Balfe). È invece scontata l’assenza di C’era una volta a… Hollywood: la colonna sonora è composta interamente da classici del passato.

Secondo il sito, il motivo dell’esclusione di Knives Out è dovuto a “problemi amministrativi”, mentre Captain Marvel non è stata proprio proposta dalla Disney (ha scelto di puntare maggiormente su Avengers: Endgame di Alan Silvestri). Ad Astra è stata squalificata perché Lorne Balfe ha scritto musiche aggiuntive in post-produzione senza mai lavorare con Max Richter, e per ottenere l’Oscar in due è necessaria una collaborazione.

Per quanto riguarda The Irishman, la colonna sonora (che ha ottenuto una nomination ai Critics’ Choice) è stata squalificata perché sovrastata da circa 30 canzoni sotto licenza.

Le nomination agli Oscar verranno annunciate il 13 gennaio 2020.

Fonte: Variety