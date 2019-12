A quanto pare i Marvel Studios hanno un regalo per i fan arrivato giusto in tempo per il periodo di Natale!

Il profilo Twitter degli studios ha infatti condiviso in rete un divertente “video collage”in cui tutti i supereroi apparsi nell’UCM cantano “We Wish You a Merry Christmas“.

Potete ammirare e ascoltare il divertente e suggestivo video qui di seguito:

Il nostro regalo di Natale per voi. pic.twitter.com/dfQRoefxUZ — Marvel IT (@MarvelNewsIT) December 24, 2019

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate di questo divertente video di Natale targato Marvel Studios? Potere dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!

FONTE: Twitter