La stagione dei premi entra nel vivo, e per l’occasione la Warner Bros. ha deciso di pubblicare in rete la sceneggiatura completa di, il cinecomic diretto dacon protagonista

La bozza finale della sceneggiatura, scritta da Todd Phillips e Scott Silver, presenta alcune differenze rispetto al film che è approdato nelle sale. Inoltre, non cita mai il nome dell’assassino dei coniugi Wayne (alcuni ipotizzavano sarebbe stato citato Joe Chill, invece il personaggio è uno dei tanti teppisti che stanno devastando Gotham City durante la sommossa).

La potete leggere cliccando QUI.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.