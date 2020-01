, il boss dei Marvel Studios, durante la sua apparizione come ospite a un talk della New York Film Academy , ha raccontato del suo singolare odio nei riguardi dei cosiddetti test screening, ovvero le proiezioni di prova dei film fatte per aggiustare e correggere la rotta mentre si è in corso d’opera.

Kevin Feige spiega:

I test screening sono orribili! Un’esperienza dolorosa e terribile. Tutte queste persone che non lavorano nel settore arrivano per darci le loro opinioni… e io me ne sto seduto nel retro della sala, col mio cappellino tirato giù, ma devo star lì ad ascoltare quello che dicono perché, effettivamente, a volte ti fanno notare delle robe di cui non ti eri accorto. In quelle situazioni abbiamo dei questionari ed è probabilmente dal primo Avengers che abbiamo la domanda “Quali di questi film hai visto?” che è poi diventata “Avevi già visto prima di oggi un film dell’UCM?” che viene seguita da “Devi aver visto gli altri film per capire questo?”. Ed ecco quello che accade ogni volta. Le persone che scrivono “Sì, li abbiamo visti tutti” poi rispondono all’altra domanda “Devi aver visto gli altri? Sì, assolutamente”. Poi ci sono quelli che ti dicono “No, è la prima volta che vedo un film dell’UCM” che al quesito “Devi aver visto gli altri per capire questo?” ti rispondono “Assolutamente no, ho amato questo film e mi sono divertito!”

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate delle parole di kevin Feige sui test screening? Come sempre potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!