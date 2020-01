Che Tolo Tolo avrebbe dominato gli incassi di Capodanno al box-office italiano era scontatto, non era detto invece che avrebbe battuto ogni record, e invece così è stato: il film di Checco Zalone, uscito in circa 1300 sale (di cui oltre 200 con proiezione a mezzanotte), ha incassato 8.6 milioni di euro. Si tratta del miglior debutto di tutti i tempi nel nostro paese, battendo il precedente record stabilito nel Capodanno 2016 da Quo Vado? , che aveva esordito con 6.8 milioni di euro. Non solo: batte anche il record stabilito nel suo terzo giorno dallo stesso Quo Vado? del maggiore incasso in una singola giornata (7.7 milioni di euro).

A questo punto sarà molto interessante vedere se batterà i 22.2 milioni di euro raccolti dal suo predecessore nel primo weekend, così come il risultato finale di 65.2 milioni di euro (o meglio ancora i 65.3 milioni di Avatar).

La classifica di Capodanno prosegue con ottimi risultati anche per gli altri film. Come capitato in passato anche con altri grandissimi successi, i fenomeni cinematografici spesso danno beneficio anche ad altre pellicole, e così chi si reca in sala per vedere Tolo Tolo e non trova posto magari sceglie un’altro film.

Al secondo posto troviamo quindi Jumanji: The Next Level, che incassa 681mila euro e sale a 7.8 milioni di euro, seguito al terzo posto da Pinocchio con 659mila euro e un totale di 11.6 milioni di euro. Al quarto posto cala drasticamente Il Primo Natale (la commedia è diretta concorrente di Zalone), con 367mila euro e un totale ora di 13.7 milioni: è ancora il migliore incasso per un film italiano degli ultimi due anni, ma già oggi verrà battuto da Tolo Tolo. Quinta posizione per La Dea Fortuna, con 303mila euro e un totale di 5.5 milioni di euro.

Al sesto posto Star Wars: L’Ascesa di Skywalker incassa 265mila euro, salendo a 11.4 milioni di euro, seguito al settimo posto da Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 117mila euro e un totale di 18.2 milioni di euro.

Sale all’ottavo posto Playmobil – The Movie, con 92mila euro e un totale di 133mila euro in due giorni. Cena con Delitto, al nono posto, incassa 76mila euro e supera i 4.4 milioni di euro, mentre chiude la top-ten Spie sotto copertura, con 52mila euro e 809mila euro complessivi.

