Non era colpa di Peter Quill ma di: è quello che sostiene un fan su twitter a proposito degli eventi finali di. “Mi sono appena reso conto di questo: la gente incolpa Star-Lord per il fiasco su Titano in Infinity War, ma Nebula se ne stava con le mani in mano mentre tutti cercavano di togliere il guanto a Thanos” ha scritto Ewan McGee. “Con il suo aiuto ce l’avrebbero fatta. È sempre stata colpa di Karen Gillan!“.

La risposta dell’attrice non si è fatta attendere: “Scusa, mi stavo lavando i capelli“.

Sorry, was washing my hair https://t.co/BKPYrDt0Ux — Karen Gillan (@karengillan) January 6, 2020

