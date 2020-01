Tolo Tolo continua la sua corsa al box-office italiano, anche se con incassi più contenuti rispetto al suo predecessore: la commedia divenerdì ha raccolto 867mila euro, salendo a 37.3 milioni di euro. Nel 2016aveva sfondato il tetto dei 50 milioni nei primi dieci giorni, anche se c’era un weekend in più: senza dubbio oggi e domanirecupererà parte del terreno. Parliamo comunque di cifre veramente importanti.

Seconda posizione per Hammamet, che incassa 341mila euro (in forte crescita rispetto a giovedì) e sale a 541mila euro in due giorni. Al terzo posto Piccole Donne raccoglie 239mila euro: il film di Greta Gerwig sale così a 376mila euro in due giorni. Quarta posizione per 18 Regali, che ottiene la miglior tenuta rispetto alla settima ascorsa e con 126mila euro sale a 1.4 milioni di euro.

Chiude la top-five Jumanji: The Next Level, con 105mila euro e un totale di 10.7 milioni di euro.

Tra le nuove uscite, City of Crime si piazza al settimo posto incassando 73mila euro e salendo a 117mila euro in due giorni.

