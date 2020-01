Il futuro cinematografico diè ancora un mistero.

Già perché mentre L’Ascesa di Skywalker sta arrancando per raggiungere il traguardo del miliardo di dollari (manca pochissimo), le notizie circa il futuro della saga hanno interessato più che altro il versante televisivo/streaming di Disney+.

Al momento, è difficile prevedere quando la Lucasfilm deciderà di fornire indicazioni più precise in merito ai nuovi lungometraggi di Star Wars in arrivo nei prossimi anni per cui possiamo solo ed esclusivamente speculare. Gli annunci arriveranno durante il May the 4th? Al Comic-Con? O direttamente alla Star Wars Celebration in programma a fine agosto?

Staremo a vedere.

Nel mentre il regista de Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, ha confermato a Variety di essere ancora in contatto con la Lucasfilm, ma di essere anche lui in attesa di direttive:

Il dialogo con la Lucasfilm è ancora aperto, ma non hanno annunciato ancora nulla riguardo la loro lista futura di film.

Se ben ricordate, nel novembre del 2017, la Lucasfilm ci aveva informato in merito al fatto che il filmmaker avrebbe supervisionato una nuova serie di pellicole di Star Wars scollegata dalla saga degli Skywalker. Ne aveva parlato anche con noi di BadTaste in occasione del junket di Gli Ultimi Jedi:

Recentemente, il regista ha rivelato di essere al lavoro sul sequel di Knives Out – Cena con Delitto. Il nuovo film sarà nuovamente incentrato sulle indagini del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig: l’idea è quella di dare il via a un vero e proprio franchise. Il regista ha aggiunto di voler lavorare quanto prima al sequel, possibilmente girandolo già nel 2021.

Sarà interessante monitorare gli sviluppi dell’agenda professionale di Rian Johnson. Cena con delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni e ne ha incassati ben 265 worldwide. Gli Ultimi Jedi ha avuto un budget superiore ai 200 milioni e un incasso di 1.33 miliardi di dollari.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere un nuovo Star Wars diretto da Rian Johnson? Ditecelo nei commenti!