Joker

In una intervista di recente con Good Morning America , il regista diTodd Phillips ha parlato del comportamento disul set smentendo l’idea che l’attore fosse continuamente immerso nel suo personaggio.

Abbiamo già visto come l’attore abbia in realtà creato qualche problemino alla troupe, ma il regista ci ha tenuto a sottolineare di aver avuto un ottimo rapporto sul set:

Per entrare nella mentalità di un personaggio come Arthur/Joker ne film, [Joaquin] ha dovuto farsi di un carico di un peso non indifferente, perciò mi chiedono continuamente: “Era così anche sul set?”. Ho lavorato con lui solamente per questo film e la risposta è no. Una volta urlato “stop”, ci mettevamo da parte a scherzare o a ridere di qualcosa e poi riprendevamo. Quando fa l’attore è molto serio e concentrato, ma tra un ciak e l’altro è in realtà un tipo per niente pesante.