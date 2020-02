Huh. Non è affatto strano.

Come sappiamo il registasarebbe attualmente in trattative con i Marvel Studios per dirigeredopo l’abbandono di Scott Derrickson al progetto per divergenze creative. I commenti al riguardo sono stati tanti, e nelle ultime ore anche une personalità molto vicina a Raimi ha commentato la notizia. Stiamo parlando di(La Casa, Ash vs Evil Dead), attore feticcio del regista visto in moltissimi progetti, che all’articolo di Variety ha risposto:

Ecco il tweet:

Huh. That’s not strange at all. https://t.co/umGE7cosg3 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 6, 2020

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange sarà nei cinema il 7 maggio 2021.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe, oltre a Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch.

Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +: in questo caso si tratta di WandaVision che debutterà proprio quest’anno.

Cosa ne pensate del commento di Bruce Campbell alla notizia sul Doctor Strange e del possibile coinvolgimento di Sam Raimi? Ditecelo nei commenti!

