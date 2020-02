Come confermato dal primo trailer , Han tornerà inin arrivo il prossimo maggio, ma il personaggio interpretato da Sung Kang avrebbe potuto fare ritorno anche prima del nono episodio del franchise attraverso un cammeo.

Come raccontato dall’attore nel corso del Sung’s Garage Podcast, James Wan aveva pensato di riportare Han sul grande schermo nel corso di un flashback durante il matrimonio di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez).

“C’è una scena che girai per il settimo film di cui le persone non sono a conoscenza” ha raccontato l’attore. “Girai una scena con Vin — Dom e Letty, per il film diretto da James Wan. Andai ad Atlanta con Gal [Gadot] per girare delle scene separate, dei flashback“.

L’attore ha poi svelato il motivo per cui i produttori decisero di tagliare la scena: l’aspetto della sua parrucca.

Sul set di Fast 9 [il produttore Jeff Kirschenbaum] mi ha raccontato che dopo aver visto la scena chiese di tagliarla perché la parrucca era orribile. Avevo i capelli corti visto che stavo girando una serie chiamata Gang Related in cui interpretavo un poliziotto e avevo un taglio corto, così dovettero farmi una parrucca. Fecero tutto in fretta e furia a Los Angeles e una volta arrivato in Georgia mi diedero questa parrucca che mi ricordava i germogli di erba medica. Non sembravo Han, sembravo Han in versione senzatetto.

Fast & Furious 9, la sinossi del film con Vin Diesel:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. L’estate 2020 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

