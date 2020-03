Dopo 01 Distribution, che farà uscire in sala Volevo nascondermi il 4 marzo , anche Warner Bros ha deciso di sostenere le sale cinematografiche aperte questa settimana facendo uscire The Grudge, la cui uscita era prevista per il 27 febbraio: l’horror di Nicolas Pesce arriverà in sala il

In questa pagina trovate la lista delle regioni interessate dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus, con l’elenco dei film in uscita (in continuo aggiornamento).

Tra i produttori del reboot di The Grudge figurano Sam Raimi insieme a Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

Del cast fanno parte Andrea Riseborough, Lin Shaye, Demian Bichir (The Nun), John Cho (The Exorcist), Betty Gilpin (Glow), William Sadler (The Mist), Jacki Weaver e Frankie Faison.

The Grudge del 2004, a suo volta basato sul film giapponese Ju-on, vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri).

Nella nostra intervista con lui, il regista Nicolas Pesce ci ha raccontato cosa apprezza di più del film originale:

La bellezza dei film The Grudge giapponesi è che sono un’antologia. Non sono sequel l’uno dell’altro. Ogni singolo film è una storia diversa, con personaggi diversi, con diversi tipi di crimine e io vi ho visto un’opportunità: piuttosto che rifare il Grudge originale, volevo crearne uno nuovo. C’è una linea che lega tutti i film, la narrativa non lineare della storia e certi archetipi di personaggi sempre presenti.

