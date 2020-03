Il 10 agosto del 2019 la Universal annunciò di aver sospeso l’uscita prevista per il 27 settembre didopo l’ennesima strage avvenuta negli Stati Uniti: il film targato Blumhouse aveva causato numerose controversie per via di un trailer e di una campagna promozionale giudicati troppo provocatori.

A distanza di diversi mesi, le cose sono cambiate: la Blumhouse ha fissato la nuova data d’uscita statunitense al 13 marzo e ha diffuso un nuovo trailer del “film più discusso dell’anno che nessuno ha ancora visto“. La nuova campagna promozionale verte sul comunicare al meglio un concetto chiave: il film è un thriller satirico d’azione.

In una recente intervista con Playboy, il regista Craig Zobel ha in effetti ammesso:

Sono rimasto piuttosto sorpreso da quel primo trailer. La campagna promozionale di certo non ha aiutato, perché non raccontava bene la storia. La gente ha frainteso perché non aveva altre informazioni oltre a quelle fornite dal trailer, che di certo non erano tutte.

Il regista ha poi aggiunto che dopo la controversia ci sono stati profili Twitter aperti per tre giorni che non hanno postato altro che messaggi contro di lui e ha poi precisato di non aver cambiato assolutamente nulla del film visto che “nessuno me l’ha chiesto“.

Il film approderà nelle nostre sale il 7 maggio (il 13 marzo nei cinema americani)

Scritto da Damon Lindelof e Nick Cuse, The Hunt è un adattamento del classico racconto La partita più pericolosa, di Richard Connell (1924). La storia è incentrata su un gruppo di 12 americani estranei tra loro che vengono “liberati” in un luogo anonimo inconsapevoli di essere le prede di cacciatori appartenenti all’elite di miliardari. Nel cast Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton, Betty Gilpin e Hilary Swank.

La sinossi:

Il film più discusso dell’anno è un film che nessuno ha visto… ancora. Dodici estranei si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano né come ci sono arrivati. Non sanno che sono stati scelti… con uno scopo ben preciso… La Caccia. Nell’ombra di una oscura teoria cospirazionista su internet, un gruppo di persone appartenenti all’elite si riunisce per la prima volta nella remota Manor House per cacciare dei normali americani per sport. Ma il piano dell’elite è destinato a saltare, perché uno dei Cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Ribalta il tavolo e li caccia uno a uno, facendosi strada verso la misteriosa donna (Hilary Swank) al centro di tutto.

Cosa ne pensate delle parole del regista di The Hunt a proposito del trailer controverso? Potete dircelo nei commenti!