Anche Disney+, dopo Netflix Amazon Prime Video , ha annunciato di aderire alle richieste del commissario dell’Unione Europea di alleggerire il carico sulla rete: il servizio streaming si impegna a diminuire del 25% l’utilizzo della banda previsto al lancio la settimana prossima.

Kevin Mayer, presidente della divisione direct-to-consumer di The Walt Disney Company, ha affermato:

In linea con l’impegno di lunga data della Disney di agire responsabilmente, abbiamo deciso di rispondere alla richiesta del commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton di lavorare insieme per assicurare il normale funzionamento dell’infrastruttura a banda larga. In vista dell’alta richiesta prevista per Disney+, istituiremo proattivamente misure per abbassare il nostro utilizzo complessivo di banda di almeno il 25% in tutti i mercati in cui verrà lanciato Disney+ il 24 marzo.

Nei prossimi giorni monitoreremo il congestionamento di internet e lavoreremo a stretto contatto con i provider internet per ridurre ulteriormente i bitrate, se necessario, assicurando che non siano sopraffatti dalla richiesta dei consumatori.

Non vediamo l’ora di lanciare Disney+ e speriamo che possa offrire un po’ di sollievo alle famiglie in questi tempi difficili.