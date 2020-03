L’attuale emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus sta continuando. E ora un regista molto particolare ha un messaggio diretto da far arrivare direttamente al Covid-19., regista di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok, ha infatti diffuso sul suo profilo Twitter un ironico video in cui mette in guardia l’ormai rinomato virus: “Guardati le spalle. Non lavarti le spalle, guardati le spalle. Non hai bisogno di lavarti la schiena… siamo noi a doverci lavare la schiena, ecco cosa ci obblighi a fare. Ci stiamo lavando ogni cosa, ci stiamo lavando la schiena, le mani, le orecchie.. Sono così stanco di dover lavare le cose. Tu devi guardarti le spalle. Perché noi siamo dietro di te”.

Potete vedere il video qua sotto:

Wash your back, Aotearoa.

Mā tātau katoa e ārai atu te. pic.twitter.com/pDa9xZFofG — Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 22, 2020

Il regista, ricordiamo, ha ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit. Al momento sta seguendo la post-produzione di Next Goal Wins con Michael Fassbender, Elisabeth Moss e Frankie Adams, mentre tra pochi mesi sarà in Australia sul set di Thor: Love and Thunder in compagnia di Chris Hemsworth e Natalie Portman. Il film Marvel sarà nei cinema statunitensi il 5 novembre 2021.

Proprio qualche settimana fa il regista ha parlato con Variety dei suoi prossimi progetti, facendo chiarezza (per così dire) sulla notizia di un interessamento della Disney a coinvolgerlo per un film di Star Wars e ha poi parlato del film di Akira per la Warner Bros:

L’intero film è stato sospeso. Continuavamo a rimandare la data d’uscita, e a quel punto si è sovrapposta con la produzione di Thor: Love and Thunder, che è inamovibile. Quindi Akira è slittato di due anni. A questo punto, però, non so dove sarò tra due anni – non so cosa farò tra due giorni! Penso che alla fine il film verrà fatto, non so se lo dirigerò io però.

