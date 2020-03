In attesa di scoprire il destino del film di(rimandato dalla Disney a data da destinarsi per far fronte all’emergenza Coronavirus), arrivano online nuove ultime foto di Vedova Nera e degli altri protagonisti come Taskmaster.

Potete ammirarle qui di seguito:

Il “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

Il film avrebbe dovuto arrivare il 1 maggio 2020 nei cinema degli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia, ma è slittato a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus.

In attesa di scoprire la nuova data di Black Widow, in cui la Vedova Nera di Scarlett Johansson dovrà fare i conti con Taskmaster, ) diteci cosa ne pensate delle ultime foto nei commenti o sul forum!

Fonte: CBM