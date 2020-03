In rete è da poco approdato l’adrenalinico trailer finale di, il cinecomic targato Marvel Studios dedicato al personaggio di Natasha Romanoff/Vedova Nera interpretato da Scarlett Johansson.

L’uscita nelle sale americane è prevista a maggio.

L’uscita di Black Widow negli Stati Uniti, al momento, resta confermata, così come quella di un’altra importante pellicola, Fast & Furious 9 (anch’essa prevista per maggio).

Tuttavia, a Hollywood, le uscite marzoline di Onward – Oltre la Magia (rimandato al 16 aprile in Italia), A Quiet Place II (sempre ad aprile in Italia) e Mulan saranno con tutta probabilità la chiave di volta per determinare il da farsi con i film citati.

Recentemente, l’uscita del nuovo Bond movie No Time To Die è stata rimandata a novembre per evitare di far uscire il film in piena emergenza nuovo Coronavirus con i cinema chiusi in Cina, Italia, Corea del Sud e Giappone.

Il “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia.

